Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:00

В Уварово пьяный мужчина попытался дать взятку полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Марина МАКОВЛЕВА

В Уварово при патрулировании участка нетрезвый мужчина пытался положить в карман полицейского 5 тысяч рублей. Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол об административном правонарушении. Сотрудник от денег отказался и сообщил об инциденте руководству.

- Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве.