В Уварово пьяный мужчина попытался дать взятку полицейскому

В Уварово при патрулировании участка нетрезвый мужчина пытался положить в карман полицейского 5 тысяч рублей. Мужчина не хотел, чтобы на него составляли протокол об административном правонарушении. Сотрудник от денег отказался и сообщил об инциденте руководству.

- Мужчина был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где был опрошен на предмет попытки дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Денежные купюры были изъяты и приобщены к материалам проверки, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о мелком взяточничестве.