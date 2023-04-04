Житель Москвы взялся доставить в Бишкек 22 тонны масла с Кирсановского завода и пропал

На Кирсановский завод, производящий подсолнечное масло, приехал 45-летний москвич. Он предложил услуги по доставке оптовой партии подсолнечного масла в Киргизию. Предложение было выгодным.

Мужчина загрузил в грузовик 22 тонны подсолнечного масла и отправился Бишкек. Однако в Киргизию масло так и не прибыло. Продавец и покупатель созвонились и обратились в полицию. Они сообщили о пропаже груза на 1,7 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска Кирсановской полиции изучили записи с камер видеонаблюдения на территории завода, установили марку и номер автомобиля, на котором с завода было вывезено масло. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

- Установили, что машина была арендована неким жителем города Москвы, уроженцем республики Дагестан, после установили его местонахождение. В служебную командировку в Москву были направлены сотрудники уголовного розыска МОМВД России «Кирсановский», которые на одной из съемных квартир задержали 45-летнего подозреваемого и доставили его в Кирсанов, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина признался, что масло перепродал в Москве, а полученные деньги потратил. Причиненный ущерб он обязался возместить. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе. Выясняется, куда мужчина сбыл похищенное масло и кто еще может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере.