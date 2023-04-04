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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 6:52

В Тамбове в аварии получили травмы два водителя столкнувшихся автомобилей

Иномарка не уступила дорогу отечественному авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель иномарки хотела повернуть налево

Водитель иномарки хотела повернуть налево

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали 2 человека, произошла 3 апреля в 7 часов 50 минут в районе дома №99 по улице Карла Маркса города Тамбова. 49-летняя женщина за рулем «Renault Logan» поворачивала налево и не предоставила преимущество в движении «Lada Priora» под управлением 46-летнего мужчины. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия обоих водителей на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.