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НовостиЗвезды4 апреля 2023 6:35

В Тамбове побывал известный актер Александр Михайлов

Артист прочитал стихи и исполнил песни
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Александр Михайлов

Александр Михайлов

В Тамбовтеатре прошла творческая встреча с руководителем актерской мастерской, профессором ВГИК, лауреатом Государственной премии РСФСР, народным артистом РСФСР Александром Михайловым.

- Это мероприятие Дней Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова в Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр Михайлов прочитал стихи русских классиков - Александра Пушкина, Сергея Есенина, Николая Рубцова и многих других, исполнил русские народные и казачьи песни, романсы, песни времен Гражданской и Отечественной войны, а также композиции современных авторов, рассказал о творчестве, планах, работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами.

Фото Павла Васильева