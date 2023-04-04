В Тамбове побывал известный актер Александр Михайлов

Александр Михайлов

В Тамбовтеатре прошла творческая встреча с руководителем актерской мастерской, профессором ВГИК, лауреатом Государственной премии РСФСР, народным артистом РСФСР Александром Михайловым.

- Это мероприятие Дней Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова в Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Александр Михайлов прочитал стихи русских классиков - Александра Пушкина, Сергея Есенина, Николая Рубцова и многих других, исполнил русские народные и казачьи песни, романсы, песни времен Гражданской и Отечественной войны, а также композиции современных авторов, рассказал о творчестве, планах, работе во ВГИКе с молодыми актерами и режиссерами.

Фото Павла Васильева