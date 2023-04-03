Тамбовский «Спартак» избежал поражения в матче с «Коломной»

Фото со страницы ФК "Тамбов" в VK.

Накануне, 2 апреля, на поле манежа «Тамбов» наш «Спартак» проводил первый матч второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. Соперником «волков» была подмосковная «Коломна». На 30-й минуте Тетеркин вывел гостей вперед, но довести встречу до победы они не смогли. На 86-й минуте свой первый гол в составе тамбовского клуба провел вышедший на замену Победимов. Он отличился спустя 24 минуты после появления на поле. Итог матча – 1:1.

- Этот футбол, который мы сегодня продемонстрировали, не то, к чему стремится тренерский штаб Сергея Рыжикова и команда «Спартак» Тамбов в нынешнем составе, - подытожил наставник спартаковцев.

«Спартак»: Баженов, Воловик, Щигорев, Дворяшин (Шабанов, 60), Бзикадзе (Перегудов, 60), Скрыпников, Белов (Горелов, 79), Ямлиханов, Чернышов (Победимов ,64), Новиков (Часовских, 64), Архипов.

После этой ничьей «Спартак» вышел на «чистое» третье место с 18 очками в группе 3Б. Единолично лидирует дубль подмосковных «Химок» (21). Теперь 7 апреля тамбовский клуб сыграет на выезде с «Балашихой». Начало поединка в 13:00.