Дело бывшего начальника тамбовского облздрава передают в суд

Марина Лапочкина

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления здравоохранения области. Мариона Лапочкина обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в декабре 2019 года Лапочкина дала незаконные указания подчиненным сотрудникам внести недостоверные сведения в медицинскую документацию об отсутствии алкогольного опьянения у участника дорожно-транспортного происшествия, которым оказался сын известного бизнесмена Михаила Корнева.

- Действия обвиняемой создали препятствия для достоверного установления всех обстоятельств ДТП при рассмотрении судом уголовного дела по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и вынесении по нему приговора, который впоследствии был отменен судом апелляционной инстанции по представлению прокуратуры, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.