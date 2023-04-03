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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:40

Тамбовчанка Анастасия Тюрина прошла в финал шоу «Страна талантов»

Это уже не первое телевизионное шоу талантливой балалаечницы
Марина МАКОВЛЕВА
Девочку поддержали жюри и зрители

Девочку поддержали жюри и зрители

Накануне стали известны финалисты второго сезона шоу НТВ «Страна талантов». В их числе оказалась и юная балалаечница из Тамбова Анастасия Тюрина. Девочка известна не только в России, но и за границей, поэтому она была специально приглашена редакцией проекта.

- На отборочном этапе Настя Тюрина выступила великолепно. Ее выход в финал поддержали представители звездного жюри и треть зрителей. Теперь наша талантливая землячка проявит свое мастерство в финале, - отмечают в правительстве Тамбовской области.

Напомним, что 12-летняя Настя с четырех лет учится в Детской музыкальной школе № 2 имени В.К. Мержанова в Тамбове по классу балалайки, она лауреат многих Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей. В 2016 году она стала финалисткой шоу «Лучше всех» на Первом канале. А в 2018 году победила в Открытом Всероссийском телевизионном конкурсе «Синяя птица» на канале Россия-1.

Фото правительства Тамбовской области