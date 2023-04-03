В Тамбове пройдут общегородские субботники

К участию приглашаются все желающие

6 и 22 апреля в Тамбове пройдут большие общегородские субботники. В них будут участвовать горожане, сотрудники администрации, работники муниципальных организаций.

- Приглашаем всех неравнодушных жителей также присоединиться к уборке города в эти дни, - обращается к жителям администрация города Тамбова.

Месячник благоустройства стартовал в областном центре 27 марта. С тех пор в Тамбове прошло уже более 150 субботников во дворах.

Фото администрации города Тамбова