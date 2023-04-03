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НовостиОбщество3 апреля 2023 15:00

Причиной резкого химического запаха в Тамбове стало сжигание пластика

Предприниматель решил очистить склады и бросил в огонь мешающую тару
Марина МАКОВЛЕВА

Удалось установить источник резкого химического запаха в Тамбове, который обеспокоил горожан. Его причиной стал горящий пластик. Один из тамбовских предпринимателей сжигал тару, чтобы таким образом очистить место на складах.

- Роспотребнадзором объявлено предупреждение индивидуальному предпринимателю, проводится административное расследование, - сообщают в администрации города Тамбова.

Напомним, что замеры воздуха были взяты в десяти разных точках города сразу после сообщений горожан. Анализ воздуха, проведенный Центром гигиены и эпидемиологии Тамбовской области, показал присутствие в воздухе фенолов, формальдегидов, ацетона в пределах допустимой нормы.

Позже, 2 апреля специалисты вновь получили сигнал о распространении неприятного запаха на территории города. Проверка выявила, что на сей раз источником запаха стало массовое сжигание древесных и растительных отходов на территории села Донского и дачных участков.