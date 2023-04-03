В Тамбовской области приняли закон, освобождающий от налогов владельцев машина на газу

В Тамбовской области на три года приостановят сбор транспортного налога для автомобилей на газомоторном топливе. Соответствующий законопроект, который направлен на популяризацию использования природного газа в качестве моторного топлива, снижение негативного влияния эксплуатации автомобилей на окружающую среду, ускорение развития рынка газомоторного топлива, приняли на пленарном заседании Тамбовской областной Думы.

- С этого года наш регион впервые стал участником федеральной программы «Развитие энергетики», - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Она позволит предоставить сервисным центрам субсидии на переоборудование транспорта, в том числе общественного, на использование метана.