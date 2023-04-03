В Тамбовской области в огне погибла женщина

За неделю в регионе зафиксирован 51 техногенный пожар Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошел 51 пожар, один человек погиб, один пострадал, еще двоих удалось спасти.

В Кирсанове на улице Первомайская выгорел деревянный дом. Пострадал 53-летний мужчина, а 62-летняя женщина погибла. Пожар потушили 2 отделениями 18 пожарно-спасательной части.

В Тамбове на улице Советская выгорела прихожая однокомнатной квартиры в десятиэтажке.

- Спасено 2 человека. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 5 пожарной части, - сообщают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Кроме того, спасателями зафиксировано происшествие на воде. В Рассказовском районе во 2-ом Отделении совхоза Арженки местные жители извлекли из пруда тело 40-летнего мужчины.