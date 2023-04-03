Проект благоустройства прибрежной зоны реки Вороны в Уварово будет претендовать на федеральный грант

Созданием проекта займутся архитекторы с учетом пожеланий горожан

В Уварово утверждена территория, которая примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году. По результатам опроса жителей на конкурс будет направлен проект благоустройства прибрежной зоны реки Вороны.

- Сбор предложений по общественным территориям для участия во Всероссийском конкурсе проходил с 1 по 30 марта. От жителей поступило более 70 сообщений. В них уваровцы в основном отметили 2 территории: прибрежную зону реки и парк Сахарного завода. Однако за обустройство территории у водоема поступило наибольшее число предложений – 53, - рассказали в администрации города Уварово.

Если проект получит грант, здесь планируется организовать пешеходный маршрут и зоны отдыха у воды. Разработкой документации займутся архитекторы, которые учтут все предложения, которые поступят от жителей до 20 апреля. Анкета для сбора предложений размещена на сайте администрации города.

Территория парка Сахарного завода также преобразится, но уже в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Дорога к дому». В этом году планируется благоустройство части парка площадью более 3 га.

Фото администрации города Уварово