Тамбовчанка не оформила на детей купленный жилой дом

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку исполнения жилищного законодательства. Установлено, что в 2021 году мать двух детей заключила с кредитно-потребительским кооперативом договор займа для оплаты жилого дома. Пенсионный фонд на расчетный счет кооператива перечислил средства материнского капитала.

Обязательства по договору займа женщина выполнила, однако жилое помещение в общедолевую собственность не оформила, чем были нарушены права детей.

- Для восстановления жилищных прав несовершеннолетних прокурор района направил в суд исковое заявление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решением Тамбовского районного суда исковые требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены. Фактическое исполнение решения - на контроле.