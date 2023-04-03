В Тамбовской области врача-терапевта подозревают во взяточничестве

Следователи СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении врача-терапевта одной из районных больниц, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, терапевт через посредников - фельдшера и медицинскую сестру – получил не меньше 47 тысяч рублей за выдачу листов нетрудоспособности без проведения их фактического медицинского осмотра и обследования. Размер вознаграждения за один «липовый» бюллетень варьировался от 1400 до 3000 рублей из расчета 200 рублей за один нерабочий день.

- В настоящее время по делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, а также установление иных эпизодов аналогичной преступной деятельности, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Медицинские работники, выступающие посредниками при передаче незаконного денежного вознаграждения, также стали фигурантами уголовных дел о посредничестве во взяточничестве.