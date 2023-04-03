25-летняя тамбовчанка чуть не лишилась машины из-за неоплаченных штрафов ГИБДД

Исполнительное производство, возбужденное в отношении 25-летней женщины, находилось в тамбовском отделении судебных приставов. Долг по 26 штрафам ГИБДД составил 36 тысяч рублей. Жительница поселка Калинин знала о свое задолженности, но выплачивать ее не торопилась.

Во время проверки документов на Первомайском посту ГИБДД, сотрудник автоинспекции обратил внимание на солидную задолженность автовладелицы и связался с судебными приставами, которые дали поручение коллегам из отделения по Первомайскому и Староюрьевскому районам наложить арест на машину должницы.

- После применения мер принудительного исполнения задолженность была погашена в полном объеме. Судебный пристав снял арест с движимого имущества и вернул автомобиль Lada Priora его владелице, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.