Директора центра семейного отдыха в Тамбовской области хотят наказать за содержание животных без специальной лицензии

Специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели проверку в отношении ИП Королевой, которая содержит и использует в культурно-зрелищных целях животных в центре семейного отдыха «Лесная Сказка». Лицензии на это у предпринимателя не было. Также обнаружились в ее работе нарушения «Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Ранее женщина получала от Россельхознадзора предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Сейчас по факту выявленных нарушений ведомством были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы дела, возбужденного по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, переданы в Арбитражный суд Тамбовской области для рассмотрения.

- Все лица, ведущие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны иметь лицензию, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - С 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии в России не допускается.