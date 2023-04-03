На Тамбовщине в прошлом году сократилась смертность

В 2022 году в Тамбовской области по сравнению с 2021 годом на 20% сократилась смертность населения. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Алексей Овчинников, главная задачей медиков остается увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. По итогам прошлого года показатель общей смертности составил 16,9 случаев на тысячу населения (при целевом показателе 18,1 на тысячу населения. При этом уровень ожидаемой продолжительности жизни жителей региона по предварительным данным лучше планового показания на 0,8 года (план 2022 года – 71,3 года, факт – 72,1 года).

В регионе увеличивают финансирование системы здравоохранения. Так, в прошлом году расходы на реализацию территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросли на 18,6 процента и составили 17,5 млрд рублей. Всего же расходы на здравоохранение из бюджетов всех уровней составили 22,3 млрд рублей, в том числе на реализацию национального проекта «Здравоохранение» - 1,7 млрд рублей, льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий – 408,5 млн рублей. В этом году расходы на здравоохранение планируют увеличить еще на три миллиарда рублей, ожидается, что к концу года они составят 26 миллиардов рублей.