В Гавриловском районе предприниматель присвоил 29 тонн семян подсолнечника

Полицейские села Гавриловка возбудили уголовное дело о краже. С поля местной сельхозфирмы у населенного пункта Вельможка пропало 29 тонн семян подсолнечника.

- Как установили полицейские Гавриловского района, 44-летний предприниматель в феврале текущего года решил присвоить чужой урожай. Он сел за руль комбайна, убрал подсолнечник, семена в тот же день продал, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Предприниматель сознался в краже чужого урожая и пообещал компенсировать ущерб, который в денежном эквиваленте составил около миллиона рублей.