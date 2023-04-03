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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 11:31

В Гавриловском районе предприниматель присвоил 29 тонн семян подсолнечника

Чужой урожай мужчина сразу же продал
Марина МАКОВЛЕВА

Полицейские села Гавриловка возбудили уголовное дело о краже. С поля местной сельхозфирмы у населенного пункта Вельможка пропало 29 тонн семян подсолнечника.

- Как установили полицейские Гавриловского района, 44-летний предприниматель в феврале текущего года решил присвоить чужой урожай. Он сел за руль комбайна, убрал подсолнечник, семена в тот же день продал, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Предприниматель сознался в краже чужого урожая и пообещал компенсировать ущерб, который в денежном эквиваленте составил около миллиона рублей.