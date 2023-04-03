В Тамбовской области директор стройфирмы похитил почти 600 тысяч рублей при ремонте тротуаров

В Уваровской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Инфострой». Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2020 года руководитель коммерческой организации, используя свое служебное положение, исполняя муниципальный контракт по ремонту тротуаров в Уварово, похитил 594 тысяч рублей из местного бюджета. Он завысил сведения об объеме, стоимости выполненных работ и использованных материалов.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело направлено в Уваровский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.