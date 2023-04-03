Жительница Первомайского района решила прикарманить сбережения умершего брата, не дожидаясь вступления в наследство

В полицию Первомайского района обратился местный житель, у которого недавно умер отец. Он сообщил о краже наследства – со счета отца пропало 1,2 млн рублей. Оперативники установили, что к пропаже может быть причастна сестра умершего.

В день похорон у нее был доступ к онлайн-услугам умершего брата, и она перевела все его сбережения на свой счет. При этом вступать в наследство родственники могут только спустя полгода после смерти человека.

- Сотрудники уголовного розыска в настоящее время проверяют все финансовые операции с картами умершего человека, когда и в какое время они были совершены, технические средства, при помощи которых совершались банковские операции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.