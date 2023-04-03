В Тамбове сократилось количество засоров канализации

В устранении засоров участвовала специализированная техника

В марте в Тамбове количество засоров сократилось более, чем в 10 раз - со 164 до 14. Самой сложной ситуация была на фоне паводка в середине месяца.

- Снижению числа засоров в трубопроводах помогло введение дополнительных бригад для работы в выходные дни. Кроме того, на участок водоотведения была добавлена аварийная машина, что позволило увеличить количество выполняемых заявок. Ситуация по засорам также улучшилась после проведения ремонтно-восстановительных работ на коллекторах, в частности, по ул. Астраханской, - рассказали в ООО «РКС-Тамбов».

Одна из главных причин засоров – попытка смыть в унитаз не предназначенный для этого мусор: влажные салфетки, ватные палочки, средства гигиены, пищевые отходы.

Фото ООО "РКС-Тамбов"