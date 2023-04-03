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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 7:01

В Тамбовской области двое мужчин задержаны с наркотиками

Тамбовчанам может грозить до 3 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Ленинской поселка Инжавино сотрудники наркоконтроля задержали 34-летнего безработного мужчину. У него было обнаружено 80 грамм марихуаны. В тот же день в поселке Токаревка был задержан 30-летний местный житель с 10 граммами наркотика.

- Подозреваемые в незаконном обороте наркотиков при опросе дали признательные показания. Сотрудники полиции изъяли наркотики, направили на экспертизу и задокументировали действия подозреваемых, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей или до 3 лет тюрьмы.