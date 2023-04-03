Тамбовчанин убил мужчину, которому задолжал деньги

В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

24 января этого года в одном из домов села Гумны обнаружено тело 49-летнего хозяина с явными признаками насильственной смерти. Следствием установлено, что накануне домой к погибшему приехал односельчанин для обсуждения ситуации с денежным долгом. Потерпевшему не понравилось, что знакомый не привез ему деньги и снова попросил подождать, в связи с чем между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой подозреваемый схватил табурет и нанес им множественные удары оппоненту, после чего ушел. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте происшествия.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.