Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 16:15

Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с 14-градусного тепла

Ночью температура воздуха может опуститься до нуля
Анна ГРЕБЕНКИНА
3 апреля в регионе будет облачно с прояснениями.

3 апреля в регионе будет облачно с прояснениями.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с 14-градусного тепла. Прогнозом поделились синоптики регионального филиала «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 3 апреля, в Тамбовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем значительно потеплеет: столбик термометра поднимется до 9-14°.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха 75%. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха не изменятся.