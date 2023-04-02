3 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с 14-градусного тепла. Прогнозом поделились синоптики регионального филиала «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 3 апреля, в Тамбовской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем значительно потеплеет: столбик термометра поднимется до 9-14°.

Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Влажность воздуха 75%. В течение суток атмосферное давление и влажность воздуха не изменятся.