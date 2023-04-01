В Тамбовской области упорядочили правила размещения ларьков и тонаров

31 марта депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов, который разработали в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства. Из-за пробелов в региональном законодательстве отсутствовало единообразное регулирование размещения киосков, тонаров и ларьков на территории муниципалитетов. Это приводило к тому, что у предпринимателей возникали трудности с размещением торговых объектов, а бесхозные конструкции портили облик городов и поселков. Теперь такое положение останется в прошлом.

Закон, в частности, предусматривает размещение нестационарных торговых объектов за определенную плату, обязательное благоустройство. Торговые объекты могут быть установлены только по итогам торгов, а их срок размещения составит не менее 7 лет. Действие закона не распространяется на случаи, связанные с размещением торговых объектов на рынках, во время сезонных ярмарок, при проведении различных массовых мероприятий.

- Муниципалитеты получают право устанавливать территории, на которых запрещено размещать нестационарные торговые объекты, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.