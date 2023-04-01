В Тамбовской области в страшной аварии погибли 2 человека и еще двое оказались в больнице

Оба водителя погибли сразу

1 апреля около 6 часов в Первомайском районе Тамбовской области произошла страшная авария. На 349 километре автодороги Р 22 «Каспий» столкнулись две иномарки: Ford Focus и Mercedes. На месте аварии до приезда медиков погибли водители обоих автомобилей – мужчины 46 и 52 лет. Двух пассажиров Ford Focus доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

- На место происшествия выезжал заместитель прокурора Первомайского района Владимир Пандаков, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии, контролирует прокуратура Первомайского района.