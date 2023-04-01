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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 11:12

В Тамбовской области в страшной аварии погибли 2 человека и еще двое оказались в больнице

На трассе в Первомайском районе столкнулись Ford Focus и Mercedes
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Оба водителя погибли сразу

Оба водителя погибли сразу

1 апреля около 6 часов в Первомайском районе Тамбовской области произошла страшная авария. На 349 километре автодороги Р 22 «Каспий» столкнулись две иномарки: Ford Focus и Mercedes. На месте аварии до приезда медиков погибли водители обоих автомобилей – мужчины 46 и 52 лет. Двух пассажиров Ford Focus доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

- На место происшествия выезжал заместитель прокурора Первомайского района Владимир Пандаков, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту дорожной аварии, контролирует прокуратура Первомайского района.