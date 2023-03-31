В Кирсанове изменится расписание автобусов

В апреле горожанам будет удобнее добраться до кладбища для весенней уборки

В Кирсанове произойдут временные изменения расписания движения автобусов.

Так, по информации администрации города, автобусы, следующие по маршруту «СХТ – Сахзавод», 1, 8 и 15 апреля, 27 мая, 24 июня, 26 августа, 30 сентября будут делать заезд на кладбище. Время отправления таких маршрутов от СХТ: 9.10, 10.40, 12.10; от Сахарного завода: 9.50, 11.20, 12.50.

16, 23 и 25 апреля заезд на кладбище будет каждый рейс с 9.10 до 15.20.

Фото администрации города Кирсанова