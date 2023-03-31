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НовостиПроисшествия31 марта 2023 11:40

Тамбовчанин арендовал автомобиль на Дальнем Востоке и сдал его в металлолом в Моршанске

Мужчине придется я вернуть стоимость машины владельцу и заплатить за аренду по договору
Марина МАКОВЛЕВА

Моршанские сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. 31-летний местный житель арендовал автомобиль в Приморском крае. Заплатив за месяц аренды, мужчина скрылся вместе с машиной.

Как выяснилось, недобросовестный арендатор приехал в Моршанск, где продолжал использовать автомобиль, не платя за его аренду.

- Затем он попал в дорожно-транспортное происшествие, где изрядно повредил авто. Имея преступный умысел, он избавился от автомобиля, сдав его в пункт приема металлолома за 25 000 рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению на личные нужды, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчине грозит уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, ему придется я вернуть стоимость автомобиля владельцу и заплатить за аренду авто по договору.