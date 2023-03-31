В Мичуринске на пешеходном переходе сбили женщину

За рулем иномарки была 44-летняя женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пожилая женщина, произошла 30 марта 17 часов 4 минуты на улице Федеративной напротив дома №46 города Мичуринска. 44-летняя женщина, управляя автомобилем «ДАТСУН ОН-ДО» сбила 70-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по «зебре».

- Пострадавшую на автомобиле скорой помощи доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.