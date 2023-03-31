На Тамбовщине волонтерами на голосовании за парки и скверы захотели стать 425 человек

30 марта на сайте DOBRO.RU завершилась регистрация волонтеров для поддержки общественно значимого проекта - Всероссийского голосования за объекты благоустройства. В Тамбовской области подали заявки 425 человек.

Как сообщил директор Ресурсного центра развития добровольчества Тамбовской области Иван Юдин, 190 волонтеров зарегистрировались в Тамбове, 80 — в Мичуринске, 57 — в Моршанске.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства в этом году состоится в третий раз. Оно будет проходить в течение шести с половиной недель — с 15 апреля по 31 мая 2023 года на платформе za.gorodsreda.ru. В нем примут участие жители шести городов региона — Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Уварово, Рассказово и Котовска.

- Волонтеры будут консультировать жителей по вопросам формирования комфортной городской среды, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Также они расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства на общефедеральной платформе.

В ближайшие несколько дней во всех городах региона пройдет инструктаж волонтеров по работе с платформой для голосования, сформируют информационные точки, на которых будут находиться волонтеры в период голосования.

В Тамбовской области на голосование будут вынесены 22 общественные территории: шесть — в Мичуринске, пять — в Тамбове, четыре — в Котовске, три — в Моршанске, по две — в Рассказово и Уварово.

Участвовать в выборе смогут жители старше 14 лет. Итоги голосования будут подведены в июне 2023 года. Территории-победители преобразятся в 2024 году.