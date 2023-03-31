Тамбовчанка до смерти избила приятельницу во время застолья

Утром 25 марта в квартире одного из домов в р.п. Новая Ляда обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насильственной смерти. По этому факту в Тамбовском МСО СУ СКР возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). По подозрению в совершении данного преступления задержана 51-летняя знакомая погибшей.

По версии следствия, с вечера 24 марта женщины находились в гостях у общего знакомого, где в ходе застолья между ними произошел словесный конфликт, перешедший в драку. В ходе выяснения отношений подозреваемая нанесла знакомой несколько ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм женщина скончалась.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по региону. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.