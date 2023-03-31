Тамбовчанин заплатил алименты только лишившись прав на автомобиль

В Моршанском районном отделении судебных приставов находилось 2 исполнительных производства в отношении 35-летнего местного жителя. По решению суда, мужчина был обязан платить алименты на содержание 6-летнего сына и 15-летней дочери. Мама мальчика отозвала исполнительный лист, так как задолженность была полностью погашена. А вот своей дочери мужчина оставался должен 238 тысяч рублей.

Судебный пристав наложил арест на принадлежащий мужчине смартфон и ограничил его специальным правом в части водительского удостоверения.

- Этот фактор стал для должника решающим. Чтобы вернуть себе возможность управлять автотранспортным средством мужчина оплатил 238 тысяч рублей задолженности по алиментам, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 16 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.