В Тамбовской области появилась карта объектов, которые возводят по нацпроектам

В регионе создали интерактивную карту, на которую нанесены все строящиеся объекты в рамках реализации нацпроектов. Сейчас на ней располагается около 150 точек, треть из которых находятся в Тамбове. В их числе объекты, появившиеся в регионе в 2021-2022 годах, а также которые будут построены или модернизированы в предстоящие три года. Пока здесь отмечены не все пункты, но перечень будет постепенно обновляться.

На карте представлены объекты, реализуемые по нацпроектам «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и т.д.. По каждому из них можно узнать наименование, объём финансирования, планируемые мощности, сроки выполнения и дату ввода в эксплуатацию.

Некоторые карточки также содержат эскиз будущего здания, фотографии строительной площадки. Если нажать на значок «Видеокамера Live», можно увидеть объект в режиме реального времени.

Доступ к карте имеет каждый житель области. Она размещена на специализированном информационном ресурсе, посвященном реализации национальных проектов — https://clck.ru/33tezr.

- Интерактивная карта призвана стать дополнительным инструментом общественного контроля, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.