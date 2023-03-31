Тамбовчане жалуются на неприятный запах на севере города

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о массовых жалобах жителей Тамбова на неприятный запах. Проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха.

- Отобранные в северной части города (улицы Ростовская, Коломенская п. Первомайский, Моршанское шоссе, 21а) пробы исследованы на содержание аммиака, сероводорода, формальдегида, фенола, диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, ацетона, толуола, стирола, метанола. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», превышений содержания загрязняющих веществ не установлено, - сообщают в ведомстве.

Так как жалобы продолжали поступать, специалисты снова взяли пробы воздуха в 10 точках города. Отмечается, что при проведении исследований ощущался резкий неприятный запах, однако превышений концентраций загрязняющих веществ не установлено.