В Ржаксинском районе один из сельсоветов до сих пор не оборудовали пандусом

Прокуратура Ржаксинского района проверила соблюдение законодательства, гарантирующего доступность объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Установлено, что здание одного из сельсоветов до настоящего времени не оборудовано пандусом либо иным устройством, обеспечивающим возможность доступа в него лиц с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, - сообщают в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать местную администрацию устранить нарушения. Иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.