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НовостиОбщество31 марта 2023 6:30

В Ржаксинском районе один из сельсоветов до сих пор не оборудовали пандусом

Прокуратура через суд потребовала устранить нарушение
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ржаксинского района проверила соблюдение законодательства, гарантирующего доступность объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Установлено, что здание одного из сельсоветов до настоящего времени не оборудовано пандусом либо иным устройством, обеспечивающим возможность доступа в него лиц с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, - сообщают в прокуратуре Ржаксинского района.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать местную администрацию устранить нарушения. Иск был удовлетворен в полном объеме. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.