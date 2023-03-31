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НовостиОбщество31 марта 2023 6:10

Заместителя главы Мичуринска уволят в связи с утратой доверия

Областной суд оставил жалобы главы города и его заместителя без удовлетворения
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Мичуринска проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. При этом было установлено, что глава города Мичуринска объявил своему первому заместителю выговор вместо того, чтобы уволить в связи с утратой доверия за грубые и систематические нарушения требований к служебному поведению.

- Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены. Суд возложил обязанность на главу города Мичуринска изменить формулировку распоряжения на увольнение в связи с утратой доверия. Глава администрации города и его заместитель не согласились с принятым решением и обжаловали его в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Однако Тамбовский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, подтвердив справедливость и законность доводов прокурора. Теперь заместитель главы города Мичуринска подлежит увольнению в связи с утратой доверия.