Заместителя главы Мичуринска уволят в связи с утратой доверия

Прокуратура города Мичуринска проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции. При этом было установлено, что глава города Мичуринска объявил своему первому заместителю выговор вместо того, чтобы уволить в связи с утратой доверия за грубые и систематические нарушения требований к служебному поведению.

- Судом первой инстанции требования прокурора удовлетворены. Суд возложил обязанность на главу города Мичуринска изменить формулировку распоряжения на увольнение в связи с утратой доверия. Глава администрации города и его заместитель не согласились с принятым решением и обжаловали его в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

Однако Тамбовский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, подтвердив справедливость и законность доводов прокурора. Теперь заместитель главы города Мичуринска подлежит увольнению в связи с утратой доверия.