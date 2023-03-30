Следователи проверят информацию об открытых люках в Мичуринске и некачественном ремонте дороги на Сосновку

На официальных ресурсах общественного движения «Народный фронт» появилась информация о большом количестве открытых и провалившихся люков в Мичуринске, в том числе - на детской площадке. Кроме того, сообщается о размытом недавно уложенном асфальте и отсутствии освещения на детской игровой зоне.

- Руководитель следственного управления СК России по Тамбовской области поручил руководителю Мичуринского межрайонного следственного отдела в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц органа местного самоуправления и сотрудников ресурсоснабжающей организации, а также принять меры к устранению выявленных нарушений по линии ЖКХ, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Также представители ОНФ отметили разрушение участка дороги «Каспий-Селезни-Сосновка», отремонтированного в прошлом году. Эта информация также будет проверена.