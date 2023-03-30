Пропавшего в Тамбовской области подростка нашли на пути в Москву

На подростка без родителей обратили внимание полицейские Фото: УМВД по Тамбовской области

29 марта из дома в Рассказове ушла 14-летняя девушка. Сообщив родителям, что пойдет в больницу, она отправилась в Тамбов, выкинула свой мобильный телефон и купила новый телефон с новой сим-картой. Потом девушка села в автобус на Москву.

- Целью подростка была якобы встреча с молодым человеком из Сибирского региона, с которым она познакомилась через социальные сети и который должен ее был встретить в Москве, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Родители девушки начали волноваться и обратились в полицию, поняв, что ее телефон отключен, а самой ее нигде нет. Рассказовские полицейские тщетно опрашивали одноклассников, друзей, соседей, никто не знал, куда могла пойти девушка.

Наконец, информация об обнаружении пропавшей пришла из Москвы. Одинокую девушку в автобусе заметили сотрудники полиции на посту ГИБДД. Она не смогла объяснить, куда и зачем едет. После того, как личность подростка установили, московские полицейские связались с ее родителями и тамбовскими коллегами.

Сейчас девушка находится в безопасности в одном из подразделений московской полиции. Родители уже выехали в Москву за дочерью.