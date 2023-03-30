В Тамбовской области будут судить сотрудника линейного отдела полиции, инсценировавшего кражу оборудования

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника линейного отдела полиции на одной из железнодорожных станций. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый с целью повышения показателей служебной деятельности организовал инсценировку хищения шлифовальной машинки с территории железнодорожной станции. Лицом, якобы совершившим преступление, за вознаграждение от сотрудника полиции выступил ранее неоднократно судимый мужчина, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В результате к уголовной ответственности было привлечено заведомо невиновное лицо. Выявили преступление сотрудники регионального управления ФСБ России.

Собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.