В Мичуринске появятся 5 точек информирования о голосовании за объекты благоустройства

Волонтеры помогут мичуринцам сориентироваться

В 2023 году жителям Мичуринска предстоит выбрать для благоустройства одну территорию из трех предложенных. Ее обновление запланировано на 2024 год. В прошлом году в подобном голосовании приняло участие более 10 тысяч мичуринцев.

- Для удобства жителей в парках и скверах наукограда в период онлайн-голосования откроют 5 точек информирования. Активисты проконсультируют по территориям-участникам и помогут проголосовать, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Места расположения точек определены, это: площадь им. И.В. Мичурина, площадь Славы города, сквер у Дома культуры «Авангард», площадка у магазина «Пятерочка» (Лермонтова, 14) и Парк Победы в микрорайоне Кочетовка-5.

Напомним, голосование за объекты благоустройства на 2024 год стартует 15 апреля и завершится 31 мая.

Фото администрации города Мичуринска