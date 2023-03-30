Тамбовский Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарного законодательства в 30 % школ

В 2022 году специалисты управления Роспотребнадзора по Тамбовской области провели проверки в 1122 детских образовательных организациях. В 410 были выявлены нарушения. Общая сумма штрафов составила 280 808 рублей.

В частности, в 28 детских организациях пробы пищевых продуктов не соответствовали требованиям. Продукты ненадлежащего качества были сняты с реализации, поставщики - наказаны.

- В соответствии с поручением Президента Российской Федерации в 2022 году по вопросам организации питания проверены все общеобразовательные учреждения, операторы питания и поставщики продуктов. Нарушения санитарного законодательства выявлены в 30% школ и у 43% поставщиков, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.