На Полынковском кладбище Тамбова выровняют дорогу и увеличат число бункеров для мусора

Работы проведут в ближайшее время Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове приступили к наведению порядка на городских кладбищах после зимнего периода. Самый большой объем работ сейчас проходит на Полынковском — грейдирование дороги. В прошлом году в новой части кладбища было уложено более тысячи кубометров фреза. Для удобства проезда автомобилей и прохода людей к могилам предстоит выровнять около трех километров дороги. В ближайшие дни приступят к уборке территории и вывозу мусора со всех погостов.

Будет увеличено число емкостей большой вместимости для складирования отходов. Убедительно просим горожан выбрасывать ветки, поросль, отслужившие вещи именно в них, а не в местах стихийных свалок. Порой убрать их возможно только с применением крупной техники. Еще сложнее вывозить мусор, наваленный между, а иногда на сами могилы»,- отметил и.о. начальника отдела комитета благоустройства и охраны окружающей среды Павел Маков.

Среди запланированных работ также текущий ремонт и покраска ограждений, завоз песка, обрезка деревьев и покос травы. Отдельное внимание всегда уделяют приведению в порядок мемориального комплекса «Скорбящая мать» на Воздвиженском кладбище и памятника воинам, скончавшимся от ран в госпиталях Тамбова, на Петропавловском.