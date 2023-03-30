В Тамбове родителям рассказали о правилах зачисления в первый класс

В тамбовской школе № 22 прошло городское родительское собрание. На нем говорили о предстоящем начале записи детей в первый класс. Уже в эту субботу, 1 апреля родители могут подать заявление на зачисление ребенка в школу. При условии, что будущий первоклассник живет на закрепленной за образовательной организацией территорией.

Подать заявление можно тремя способами: лично, заказным письмом по почте или через портал «Госуслуги». Исключение составляет школа №2 Тамбова, которая только готовится к открытию. Сюда заявки принимаются только через интернет-портал.

Единое время старта приема заявлений - 9.00 1 апреля. Несмотря на то, что суббота во многих школах не является рабочим днем, прием документов будет осуществляться. При личном обращении нужно принести с собой паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий право на льготу, если он имеется.

До 30 июня будет вестись запись детей, зарегистрированных на закрепленной за школой территории. Для тех, кто хочет отправить учиться ребенка в школу не по прописке, прием заявлений будет открыт с 6 июля.

- Ожидается, что в этом году пойдут в первый класс порядка 4200 юных жителей городского округа Тамбов. Около четверти из них обладают льготами при зачислении. Это дети военнослужащих, сотрудников полиции, органов внутренних дел и других спецслужб, а также ребята, чьи старшие братья или сестры уже учатся в выбранной школе, - рассказали в администрации города Тамбова.