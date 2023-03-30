Тамбовская прокуратура добилась реального наказания для пьяного водителя, угнавшего чужую машину

В котовском городском суде рассматривали дело 39-летнего жителя города Котовска. Мужчину обвиняли в совершении преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей). По совокупности преступлений его приговорили к условному наказанию и на 2 года лишили прав.

Посчитав такое наказание слишком мягким государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке.

- Тамбовский областной суд согласился с позицией прокурора и изменил приговор суда, назначив осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщает прокуратура Тамбовской области.