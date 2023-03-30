Жительница Кирсановского района тайком сняла у инвалида с карты 50 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска выявили кражу денег с банковской карты у жителя села Вторая Иноковка Кирсановского района. Полицейские выяснили, что незадолго до обнаружения пропажи денег он общался с женщиной из села Калаис.

- Как выяснилось, женщина воспользовалась беспомощным состоянием доверчивого хозяина с инвалидностью. Взяв банковскую карту потерпевшего, женщина несколько раз в феврале-марте сняла деньги с его счета, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Предполагаемую подозреваемую нашли. Ею оказалась 60-летняя сельчанка. Общая сумма ущерба составила 50 тысяч 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Виновной грозит до 500 тысяч рублей штрафа либо до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме того, ей придется возместить потерпевшему материальный ущерб. В настоящее время выясняется, причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.