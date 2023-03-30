В Жердевке водитель из Воронежской области попытался откупиться от инспектора ДПС

В дежурную частью ОМВД России по Жердевскому району поступила информация о попытке дать взятку сотруднику ДПС. Полицейский остановил автомобиль на улице Первомайской в Жердевке и заметил, что водитель забыл пристегнуться.

- Он пригласил автовладельца к себе в служебную машину. В патрульном автомобиле нарушитель пытался дать взятку полицейскому, что было сразу пресечено. О попытке дачи взятки была информирована дежурная часть отдела полиции, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Водителю - 61-летнему жителю Воронежской области - за мелкое взяточничество придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму на год.