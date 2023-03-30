Тамбовчанин похитил 6,4 миллиона, которые ему выделили в качестве гранта

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Никифоровского района, которого обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива получил грант для развития материально-технической базы в управлении сельского хозяйства Тамбовской области. Для этого мужчина предоставил фиктивные документов о целевом использовании средств полученного гранта.

- В результате им были похищены бюджетные денежные средства на сумму свыше 6,4 млн рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Уголовное дело будет направлено в Никифоровский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.