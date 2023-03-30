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НовостиОбщество30 марта 2023 6:30

В Мичуринске зарегистрировано 3 природных пожара

Уничтожение сухой травы может привести к трагедии
Марина МАКОВЛЕВА

За неделю в Тамбовской области зарегистрированы 11 природных пожаров и возгораний мусора. 3 из них произошли в Мичуринске на улицах Карла Маркса, Лаврова и Фрунзе.

Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Прошлогодняя трава может загореться даже от бутылочного стекла. Нередко причиной возгорания становится поджог. Это самый простой, но опасный способ уничтожить старую растительность.

- Согласно законодательству РФ запрещено выжигать сухую травянистую растительность на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов, - поясняют в администрации города Мичуринска.

Штраф за это может составлять для граждан до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для предпринимателей - до 60 тысяч рублей, для юридических лиц - до 400 тысяч рублей.