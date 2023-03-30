Тамбовчанин пытался задушить приятельницу и ударил ее бутылкой

Суд заключил под стражу 57-летнего жителя Мичуринского района, подозреваемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 25 марта мужчина распивал спиртные напитки в доме у 54-летней приятельницы. В ходе словесного конфликта между хозяйкой и гостем, он напал на женщину, собираясь ее убить. Мужчина попытался задушить знакомую, а затем ударил ее стеклянной бутылкой по голове. Однако, расправиться со знакомой мичуринцу не удалось – жертва активно сопротивлялась, вырвалась и убежала.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, - сообщает СУ СК по региону.