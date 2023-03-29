Тамбовчане начали обсуждать дизайн-проекты будущих скверов

Горожане могут высказать свои пожелания Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стартовали обсуждения дизайн-проектов территорий, которые могут быть благоустроены по нацпроекту в 2024 году. Накануне такая встреча прошла в Пионерском сквере. Специалисты управления архитектуры представили собравшимся жителям эскиз и ответили на заданные вопросы.

- Собрания проводятся для того, чтобы услышать потребности людей. Мы обговариваем, каким горожане хотят видеть это пространство и какие у них имеются потребности. На этом объекте мы предложили увеличить число пешеходных дорожек. Важно отметить, что некоторые из них находятся в хорошем состоянии. Разрушать их мы не будем, а попробуем обыграть этот момент. Также планируется обустроить площадки для детей разных возрастов, сделать грамотное освещение всех тропинок, чтобы людям было комфортно гулять и многое другое, - говорит начальник управления Яна Ломко.

При разработке дизайн-проекта Пионерского парка специалисты бережно отнеслись к проектированию из-за большого количества деревьев, которые необходимо сохранить.